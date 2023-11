A má campanha europeia do Benfica em 2023/24 fez subir de tom a contestação a Roger Schmidt, que chegou a ser questionado sobre a possibilidade de deixar o clube encarnado caso perdesse o dérbi com o Sporting.

O Benfica venceu o jogo na Luz com uma reviravolta em tempo de compensação e o ambiente em torno do treinador alemão parece ter voltado a serenar.

Em declarações aos jornalista na inauguração da Casa do Benfica de Santarém 2.0, Rui Costa garantiu que o lugar de Schmidt nunca esteve dependente do jogo realizado no passado fim de semana e do qual os encarnados saíram líderes da Liga em igualdade pontual com o Sporting.

«Percebo a reação dos adeptos quando alguma coisa não corre bem. Eu também sou adepto, mas é nestes momentos que temos de estar mais unidos do que nunca. Hoje estamos em primeiro lugar no campeonato e vamos precisar muito dos adeptos. (...) Roger Schmit é treinador do Benfica e não iria acontecer nada de anormal se o resultado do dérbi tivesse sido difererente. Nós acreditamos no projeto e os benfiquistas têm também de acreditar no projeto», afirmou o presidente das águias.

Rui Costa foi ainda confrontado com declarações recentes de Frederico Varandas, que considerou que o resultado do dérbi foi injusto. «Não há resultados justos ou injustos. Há resultados e o Benfica ganhou esse jogo. Não vou estar a responder. Se sabe melhor ganhar assim? Não. Sabe bem ganhar e sabe bem estar em primeiro lugar. É para isso que trabalhamos diariamente e é o que vamos continuar a fazer. Chegámos ao primeiro lugar pela primeira vez nesta época levando ao peito o escudo de campeão nacional e vamos tentar defender esta posição até ao fim», apontou.