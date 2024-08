Roger Schmidt respondeu esta sexta-feira à reação do público do Estádio da Luz, aquando da substituição de João Mário frente ao Casa Pia, no passado sábado. Aos 64 minutos, o médio português abandonou o relvado para dar lugar a Tiago Gouveia e foi assobiado pelos milhares de benfiquistas.

Na antevisão à partida com o Estrela da Amadora, que se joga no sábado, às 20h30, o treinador do Benfica disse que falou com João Mário e confessou que notou o «descontentamento» do jogador.

«Falo sempre com os meus jogadores e especialmente com jogadores chave que detém responsabilidade nas nossas exibições e que são importantes para o nosso plantel. Não quero comentar, mas estamos a falar de um jogador muito importante para mim nos dois últimos anos. Um jogador chave que foi capitão do plantel e marcou cerca de 50 golos nos últimos dois anos. Estamos a falar de um jogador que realmente tem jogado absolutamente de forma brilhante. Também notei o descontentamento do jogador, mas vejo uma pessoa fantástica e um jogador fantástico», declarou.

João Mário chegou ao Benfica em 2021, proveniente do Inter, e desde aí não deixou de vestir a camisola dos encarnados. No total, até ao momento, são 149 jogos, 36 golos, 23 assistências, uma Liga Portuguesa e uma Supertaça.