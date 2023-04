Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Gil Vicente por 2-0:

«Já sabíamos que ia ser um jogo difícil fora de casa porque o Gil Vicente tem estado bem, sobretudo em casa. Penso que não perdiam desde novembro e dá para perceber porquê. É uma boa equipa. Boa qualidade individual, boa abordagem tática e tem um treinador muito boa.

Foi um trabalho difícil. Penso que podia ter sido um pouco mais fácil se tivéssemos marcado na primeira parte. Tivemos algumas grandes oportunidades, mas falhámos e tínhamos de permanecer claros. Na segunda parte precisámos de muita paciência. Acabámos por marcar dois golos, podíamos ter marcado o terceiro ou o quarto. Estamos felizes com a vitória, mas também estou satisfeito com o desempenho e a paciência dos jogadores.»

[Falta do Benfica deve-se à pressão do momento ou à falta de confiança?]

«Não. É futebol. Sabemos que por vezes falhamos oportunidades. Isso não tem a ver com pressão. Temos pressão desde o primeiro dia. Neste momento não estamos a ser tão eficazes, mas ainda assim conseguimos ganhar os nossos jogos. E merecemos todas as vitórias, tal como a de hoje.»

[Fez algumas mexidas na segunda parte? Musa e Chiquinho tiveram grande impacto na equipa]

«Num determinado ponto de uma longa época, alguns jogadores que fizeram uma grande época pode estar um pouco cansados. Precisamos de opções e esses jogadores têm de estar prontos para o momento. Sempre pudemos contar com os nossos substitutos e hoje também. Foi muito importante ter essa energia fresca na segunda parte. Chiquinho marcou o seu primeiro golo da época no primeiro toque. O Petar [Musa] e os outros jogadores que entraram também estiveram muito bem.»

Esteve muito bem no último jogo em casa. Não quisemos mudar muito. Mas mais tarde foi também importante a entrada do Gilberto e a subida do Aursnes, que fez o cruzamento para o primeiro golo.»

[Otamendi, António Silva e Grimaldo não viram amarelos e podem jogar contra o Sp. Braga]

«Claro. Penso que jogámos de forma muito inteligente também. Por isso não viram amarelos.»