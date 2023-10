Roger Schmidt, treinador do Benfica, na flash interview à CNN, após a derrota frente à Real Sociedad por 1-0 na Luz, na terceira jornada da fase de grupos:

«[Como explica os números na Champions - zero pontos e zero golos - apesar da qualidade do plantel?] Honestamente, hoje tivemos um grande adversário pela frente, numa grande forma e nós não estamos nesta forma por esta altura. Não mostrámos futebol de topo individualmente e, enquanto equipa, estamos a lutar para estar ao melhor nível, mas neste momento temos de aceitar esta derrota e melhorar, claro.

[Viu-se algum desapontamento por parte dos adeptos. É o seu pior momento?] Percebo o que os adeptos esperavam de nós, percebo que eles estejam desapontados. Somos todos parte do Benfica, não estamos satisfeitos e vamos ter de mostrar um futebol e uma atitude diferentes.

[Presidente manifestou no passado que quer ser campeão da Champions] Podemos sonhar, mas neste momento temos de estar focados em jogar bom futebol e recuperarmos taticamente. Também temos de recuperar a mentalidade. Não estamos ao nível que esperávamos de nós próprios. Não faz sentido, neste momento, pensar em vencer a Liga dos Campeões, pensar em grandes sonhos. Para já, temos de pensar em trabalho duro para chegar à próxima fase.

[Vai lutar com o Salzburgo pela Liga Europa?] Queremos continuar a olhar para a Liga dos Campeões. Para já, é momento para estarmos tristes e desapontados e amanhã também. Depois, temos de pensar no jogo do próximo sábado.»