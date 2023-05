O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações após o dérbi com o Sporting, da 33.ª jornada da Liga 2022/23, que terminou 2-2 e que deixa os encarnados a praticamente um ponto do título:

«Foi um jogo difícil, era uma grande oportunidade de sermos campeões, que era o nosso objetivo. Sabíamos que jogávamos contra uma grande equipa, ainda com possibilidades de chegar à Champions e estavam motivados. Houve duas partes diferentes, o Sporting jogou muito bem na primeira, com intensidade, ganhou duelos e nós não estávamos bem, nem nas pernas e nem na cabeça. Concedemos dois golos e depois ficámos com uma tarefa árdua. Mudámos algumas coisas e mudámos o momento. Jogámos com mais intensidade, tentámos vir para a frente e com o primeiro golo voltámos a acreditar. No final, merecemos o segundo golo. O resultado é justo. Queríamos ganhar antes do jogo, mas quando se está a perder 2-0 e se chega a 2-2, grande respeito aos meus jogadores. Mostraram atitude, estou contente pelo modo como jogaram a segunda parte e vamos preparar o próximo jogo para ganhar e ser campeões.»