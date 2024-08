Roger Schmidt garantiu, esta sexta-feira, que Tomás Araújo é uma peça fundamental para o Benfica e não vai sair do Benfica. Titular em todos os jogos da temporada até ao momento, seis particulares e dois jogos da Liga, o central português tem sido forte aposta no eixo defensivo.

«Vai permanecer no Benfica a 100 por cento. Jogou muito bem na época passada como central. Teve alguns minutos. Sabíamos que nesta época seria importante e queríamos que obtivesse um novo estatuto no plantel. Foi muitas vezes titular e é um jogador extremamente talentoso. É importante que jogue pelo Benfica. A nossa situação relativamente aos centrais é muito boa. Temos muita qualidade. Vamos ver o que acontece», partilhou o treinador das águias na antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, da terceira jornada da Liga.

Na sequência, o treinador de 57 anos abordou um tema crucial nas últimas épocas do Benfica - os laterais. Em declarações aos jornalistas, Schmidt confessou que há possibilidade de ir ao mercado e adquirir concorrência na lateral direita, mas que se tal não acontecer, vai «utilizar jogadores do plantel».

«Temos neste momento um lateral direito: o Bah. E estamos muito contentes por estar saudável. Estamos a tentar encontrar soluções para essa posição. O Tiago Gouveia fez essa posição em alguns jogos amigáveis e nos treinos estou atento. Nos últimos jogos tem mostrado qualidade. Queremos ter uma situação clara relativamente a esta posição. Se surgir uma oportunidade é evidente que vamos avançar. Se não, vamos utilizar os jogadores do nosso plantel. O Aursnes consegue ocupar essa posição do lado esquerdo e direito. Se encontrarmos uma solução no mercado vamos avançar, se não vamos permanecer como estamos neste momento».

De recordar que neste momento o Benfica tem apenas Alexander Bah como lateral direito de raiz. Na temporada passada Fredrik Aursnes fez muitas vezes essa posição, apesar de estar habituado a jogar como médio.