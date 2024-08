Roger Schmidt abordou a possível saída de David Neres para o Nápoles e falou também sobre o interesse de outros clubes em Kökcü e Morato.

«Tento ser sempre honesto, mas não posso dar todas as informações do que está a acontecer. Neste momento há negociações, mas ainda nada de concreto. Neres tem sido um grande profissional, tem-se portado bem nos treinos. Em relação a outros jogadores, a ideia é a mesma. Vamos ver o que acontece. Para tomar decisões tenho de perceber o compromisso de cada jogador», afirmou o técnico dos encarnados na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Casa Pia, que decorreu ao início da tarde, no Seixal.

Sobre o mercado Schmidt acrescentou ainda: «Temos este tipo de situações até ao final da janela de transferências. Podemos perder jogadores, mas também temos de estar preparados para contratar, de modo a manter a qualidade no plantel.»

O Benfica recebe o Casa Pia este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 2.ª jornada da Liga que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.