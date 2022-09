O Benfica de Roger Schmidt tem sido essencialmente uma equipa concentrada no momento ofensivo e esta quarta-feira tem aquele que será, porventura, o teste mais exigente deste início de época, frente à Juventus.

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o treinador das águias reforçou que, mesmo nestes grandes jogos, é fundamental que a sua equipa tente impor o seu estilo de jogo.

«A Juventus já mudou algumas vezes, dependendo das lesões também. Mas já demonstrou que consegue jogar com diferentes táticas. Muda um bocado o nosso comportamento, mas é sempre importante que nos foquemos em nós próprios nestes grandes jogos. Temos de respeitar o adversário, mas acho que é fundamental que joguemos o nosso jogo e que acreditemos na nossa estratégia», defendeu.

Schmidt promete um Benfica a tentar ganhar: «Como disse é um adversário de topo, com muita qualidade e experiência. Já jogámos contra boas equipas esta época, e todos os jogos foram difíceis. Precisamos sempre de jogar bem para ganhar- Temos confiança, mas sempre muito respeito pelos adversários. Não há jogos fáceis, tudo é possível. Não somos os favoritos, mas espero que joguemos com coragem e que consigamos dar o nosso melhor para jogar bem e ganhar. Se isso não for possível, ao menos que consigamos um ponto.»