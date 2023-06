Roger Schmidt abordou o mercado e salientou que «não há pressão para vender» do lado do Benfica. Ainda assim, o técnico alemão revelou que «talvez saia outro jogador [importante]» neste defeso, depois da venda de Enzo Fernández a meio da época.

Em declarações ao jornal alemão Westfalen-Blatt, Schmidt abordou as possíveis saídas de Gonçalo Ramos, António Silva ou Florentino.

«Nunca podemos descartar esse cenário, mas não haverá nenhuma grande alteração [no plantel]. Fizemos uma grande transferência com Enzo no inverno e não trouxemos, nessa altura, um substituto. Portanto, agora não estamos sob pressão para vender nenhum jogador. Talvez haja outra venda, mas não vamos perder muitos jogadores jovens de uma só vez», salientou o técnico, que destacou ainda a filosofia dos encarnados.

«O Benfica é um clube que consegue desenvolver jovens jogadores de forma a que eles cheguem à equipa principal e alcancem um nível alto internacionalmente», afirmou, acrescentando que a «filosofia passa pelo financiamento através de vendas», pelo que há que «abrir mão de jogadores todos os anos para manter o orçamento».