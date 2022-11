Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Estoril no Estádio António Coimbra da Mota para a 12.ª jornada da Liga:

[Sobre o rendimento de Musa, que foi titular]

«O objetivo passava por atrair o adversário para explorar a profundidade. Também somos muito bons entrelinhas, mas também queremos ser flexíveis, exigir coisas diferentes do adversário. Não é fácil controlar todos os nossos jogadores entrelinhas, porque temos muitos jogadores lá. O Petar esteve muito bem, mas os outros jogadores também estiveram muito bem nas suas posições.»

[Sobre Gonçalo Ramos, que falhou o jogo por lesão]

«Tentámos esta manhã dar-lhe carga, mas ele tinha muitas dores e o risco de algo acontecer era demasiado grande. Mas há uma hipótese para quarta-feira ou domingo.»