Roger Schmidt abordou a estreia do Benfica na Liga dos Campeões e salientou o desafio daquele que é em teoria um dos jogos mais acessíveis desta fase de grupos, na receção ao Maccabi Haifa, nesta terça-feira.

«Eles foram campeões no ano passado em Israel. Para chegarem à Liga dos Campeões bateram o campeão grego, o campeão cipriota, o campeão sérvio e têm jogadores muitíssimo perigosos no ataque, finalizadores», salientou o técnico dos encarnados na anteivsão do jogo, acrescentando ainda sobre um grupo que tem Paris Saint-Germain e Juventus:

«Todas as equipas merecem jogar na Liga dos Campeões. É a melhor competição no mundo. Pensar demasiado nos seis jogos não é bom para nós. Temos de ir passo a passo. Temos um grupo difícil, mas é mais inteligente da nossa parte focarmo-nos no jogo de amanhã do que pensarmos nos restantes. O objetivo aqui é apresentarmo-nos ao melhor nível amanhã para conseguirmos os três pontos.»

O Benfica recebe o Maccabi Haifa, na primeira vez que ambas as equipas se defrontam, terça, às 20 horas, no Estádio da Luz.