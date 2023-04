Roger Schmidt foi questionado sobre a contribuição ofensiva de Rafa Silva na equipa e assumiu que está satisfeito com o camisola 27.

«Ele próprio sabe que tem potencial para marcar mais golos, mas é um jogador que não se foca nisso. É um jogador de equipa, está a fazer uma grande época, fez jogos fantásticos, marcou mais vezes na Champions do que na Liga», considerou o técnico, na antevisão do duelo com o Gil Vicente, para a 30.ª jornada da Liga 2022/23.

«O Rafa está muitas vezes envolvido em situações ofensivas, é fantástico no espaço entre linhas e na aceleração. Podia recompensar-se a ele próprio com mais golos, mas é um jogador muito importante, não interessa se marca muito ou não, sendo que podia fazer mais. Mas eu não o julgo apenas pela eficácia, é um jogador de topo e estamos contentes que aqui esteja», rematou o alemão.