O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Gil Vicente, em jogo da jornada 13 da Liga:

[Vitória importante] «O Gil Vicente esteve muito bem hoje, foram uma equipa agressiva, para nós foi duro. Mas conseguimos, merecemos e estamos felizes por termos ganho, era o último antes da paragem do Mundial, o que os jogadores fizeram, no geral, é muito bom. Não só do ponto de vista das vitórias, mas também em termos de mentalidade, entraram sempre em campo para vencer.

[Taça da Liga] Agora vamos descansar um pouco, haverá uma pausa. Não vamos ter seis jogadores que vão para as seleções e agora temos uma pausa para nos prepararmos para a Taça da Liga.

[Gonçalo Ramos mostrou que não é só um avançado lutador] Nunca disse isso, combate. Ele é um lutador, mas isso é positivo, não negativo. Gostamos muito do trabalho dele e hoje demonstrou qualidade suficiente para fazer dois golos importantes, tal como tem feto.»