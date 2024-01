Rafa Silva está num grande momento de forma e continua a ser tema de conversa nas conferências de Roger Schmidt, numa altura em que a sua continuidade na equipa, na próxima época, continua a ser uma incógnita. O treinador alemão voltou a destacar o papel e a influência do avançado na equipa e a manifestar o desejo de que não saia no final da época.

«Já falámos muitas vezes sobre este assunto, todos queremos que ele fique no Benfica e que acabe a carreira no Benfica, mas também temos de respeitar as suas decisões. Ele está num momento da carreira em que acho que merece todo o tempo do mundo para pensar nisso. Como já dissemos antes, é um jogador muito importante para a equipa, penso que isso é claro pelo que ele tem feito no último ano e meio», começou por enunciar.

Mesmo sem renovar, Rafa continua a ter um lugar bem firme no onze de Schmidt e o treinador alemão destaca a polivalência e a imprevisibilidade que o avançado empresta ao ataque da equipa.

«É um jogador que pode sempre fazer a diferença, nesta altura está no topo de forma e joga numa posição que é à medida dele. Tem espaços e tem liberdade para procurar espaços, entrelinhas, na direita, na esquerda ou no centro. Pode jogar em qualquer posição no ataque. Penso que o papel que desempenha é perfeito para ele e ele interpreta esse papel de uma forma muito positiva. O nosso estilo de jogo também permite ter esse tipo de jogadores no ataque. Um jogador como ele é muito imprevisível, é muito difícil de controlar, é muito importante para nós», prosseguiu.

O treinador destacou ainda a eficácia que Rafa tem demonstrado nos últimos jogos. «Também estou muito contente por ele ter estado a ser recompensado pelo seu esforço, tem marcado golos, tem feito assistências, acho que ele merce isso por tudo o que tem feito pela equipa. Nesta altura está muito eficaz e espero que continue assim», referiu ainda.