Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa após a derrota frente ao Sporting de Braga, por 3-0:

«Muito simples. O Sp. Braga jogou muito bem, não estivemos em forma normal, foi uma vitória justa, não nos podemos queixar. Estávamos num bom espírito, treinámos bem, mas não se viu isso no campo. Não estivemos suficientemente conectados e focados. Não tivemos a energia certa, costumamos jogar de foram diferente em posse, mais rápidos. Hoje, fomos muito lentos no último terço. Eles foram muito verticais e bons nas transições. Tentámos mudar a estratégia ao intervalo, tivemos alguns momentos, uma boa chance com o cabeceamento do Gonçalo, poderíamos ter criado uma nova energia aí e dar a volta, mas o Sp. Braga também criou ocasiões e daí achar que mereceram ganhar.

[Alguns jogadores estavam no Mundial há poucos dias]

O Nico e o Enzo estiveram bem hoje, estiveram ao nível normal. Mas, como disse antes, estes dois jogadores têm ritmo, mas temos outros que não jogaram no Mundial, que treinaram muito e talvez seja uma razão, precisam de tempo para estarem aptos de novo e em boa forma. Mas hoje não fomos bons suficientemente bons no total. Talvez a minha estratégia pudesse ter sido diferente também.»