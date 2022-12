O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não escondeu esta quinta-feira que pretende que o central Nicolás Otamendi e o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo renovem contrato com o Benfica.

O argentino e o espanhol têm sido primeiras opções para Schmidt no Benfica de 2022/23 e terminam contrato em junho do próximo ano, estando à porta dos últimos seis meses de contrato.

«Espero, claro, que eles assinem novos contratos e que fiquem nossos jogadores, porque são jogadores-chave para nós. Até agora fizeram uma boa época a alto nível, não só na atuação em campo, mas também a atitude. São exemplos a seguir para os jovens. Claro que queremos manter estes jogadores e o clube está a trabalhar nisso», referiu Schmidt, na antevisão à visita a Braga, para o jogo da 14.ª jornada da I Liga.

O Benfica parte para o jogo na liderança com 37 pontos, mais cinco do que o FC Porto, que tem 32 e mais um jogo (venceu já o Arouca na última noite, por 5-1). O Sp. Braga é terceiro, com 28 pontos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol, com apito inicial marcado para as 21h15.