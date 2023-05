O treinador do Benfica, Roger Schmidt, declarou que é da opinião que Alejandro Grimaldo cometeu um erro ao publicitar a assinatura do contrato com o Bayer Leverkusen, clube que vai representar a partir da próxima temporada.

O espanhol termina contrato com os encarnados em junho e nesta semana, com as águias a visitarem Alvalade num jogo que pode determinar o título de campeão, foi anunciado como jogador dos alemães, com uma entrevista incluída no anúncio. Schmidt, que já treinou o Leverkusen, acha que não foi benéfico para ninguém, mas conta com o lateral-esquerdo «até ao último segundo» do campeonato.

Eis a longa explicação de Schmidt:

«Talvez possa resumir um pouco a situação. No ano passado, havia ruído sobre se ele ficava ou não. Falámos na pré-temporada e concordámos em começar do zero e concentrarmos nesta época. O que se seguiu foi fantástico. Foi um jogador-chave, um líder, fez uma temporada de eleição, super profissional e assumiu muita responsabilidade, não só internamente como nos jogos europeus. Fizemos todos os possíveis para ficar com ele, porque acreditamos no jogador, mas também respeitamos a opinião do jogador. O que pensa na segunda parte da sua carreira. É um momento crucial para ele. Se tomar decisão de sair, respeito. A razão não importa, é a sua carreira, a sua vida, pode fazer o que quiser.»

«Podemos ficar desiludidos por ele sair, mas temos de olhar de um modo geral. Jogou sete anos e meio no Benfica, jogou no máximo, sempre titular, foi três vezes campeão e espero que quatro no final da época. Não temos muitos jogadores assim. Respeito. »

«Quanto às imagens, foi desnecessário. Até podia anunciar a saída, mas não desta forma. Não foi bom para o seu novo clube também. Não foi bom para nós porque houve ruído e não foi bom para ele, porque o que ele fez pelo Benfica até agora não é consentâneo com esta situação. Foi um erro para mim. Não sei se houve um acordo para se fazer assim, mas tal como disse, foi um erro. Mas vai ter todo o meu apoio até ao último segundo. Agradeço o que fez por mim e respeito a sua carreira. É nosso jogador até ao último segundo.»