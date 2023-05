Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações aos adeptos no palco da festa no Marquês do Pombal:

«Em primeiro lugar, muito obrigado. Há um ano cheguei ao aeroporto e um jornalistas perguntou-me porque é que eu estava cá. E eu respondi: 'Porque adoro futebol e se amas futebol, amas o Benfica'. Honestamente, não foi dito de forma premeditada. Disse-o porque foi o que me passou pela cabeça naquele momento.

Mas um ano depois, é mesmo verdade. Pertencer ao Benfica é a melhor coisa que podemos ter no futebol. Sinto-me muito agradecido por fazer parte disto e agradeço muito o vosso apoio. O que aconteceu hoje foi inacreditável e tenho de dizer que estou tão orgulhoso da minha equipa.»

Trabalhámos tanto para estar aqui, por este momento esta noite e para vos fazer a todos felizes, porque sabemos que só podem ser felizes se o Benfica for campeão. (...) Merecemos ser campeões, porque penso que jogámos o melhor futebol e de acordo com a filosofia do Benfica. Daremos o nosso melhor também na próxima época. Obrigado por tudo. Obrigado, benfiquistas.»