Esta sexta-feira, Roger Schmidt fez a antevisão ao jogo da quarta jornada da Liga, frente ao Estrela da Amadora. O treinador do Benfica elogiou o adversários, mas garantiu que as águias querem «obter mais três pontos».

«Estamos felizes por voltar a jogar em casa. O Estrela já jogou dois jogos na Liga, o primeiro foi difícil em Braga (1-1) e quando analisamos o jogo conseguimos perceber que se trata de uma equipa recheada com jogadores novos. Rápidos nas transições, uma equipa bastante física. Na temporada passada não foi tarefa fácil (vitória do Benfica por 2-0 e 4-1). Vai ser um jogo difícil, mas estamos preparados e em boa forma física. É com grande expectativa que ansiamos o jogo e queremos obter mais três pontos», começou por dizer aos jornalistas.

Relativamente ao jogo passado, vitória por 3-0 frente ao Casa Pia, o técnico alemão foi questionado sobre uma possível titularidade de Tiago Gouveia e Kokcu agora frente ao Estrela da Amadora. De recordar que ambos os jogadores foram «suplentes de luxo» na segunda jornada, depois de entrarem aos 60 minutos e serem cruciais nos três golos marcados.

«Não vou anunciar o onze para amanhã, mas fiquei muito feliz com os suplentes no último jogo. Tivemos muitas oportunidades, mas precisámos da energia fresca dos suplentes durante o jogo. Fiquei feliz com o Marcos (Leonardo) e outros que trouxeram muita energia para o jogo. Estiveram muito bem com o Casa Pia e em ótima forma física. Tenho de refletir sobre os titulares para o jogo de amanhã, mas evidentemente temos de contar com os nossos suplentes. Amanhã vamos analisar a situação e espero que os jogadores mantenham o estado de espírito», destacou.

Por fim, Roger Schmidt relembrou que «nem todos estão na melhor forma física» e que ainda tem de «analisar os jogadores mais aptos» para entrarem de início frente aos rivais da Amadora. Sobre o jogo com o Casa Pia, o treinador referiu ainda que os primeiros nos 60 minutos o Benfica apresentou «uma boa exibição».

«Como treinador tenho uma perspetiva muito diferente do jogo. É importante marcar golos, mas os primeiros 60 minutos os jogadores demonstraram uma boa exibição. Eu tenho que ponderar a condição física dos jogadores. tenho que analisar quais os jogadores mais aptos. Nem todos estão na mesma forma física. Alguns que chegaram da Copa América ou de outros torneios, temos de considerar estes fatores e tomar uma decisão sobre quais os melhores onzes. Depois tomo uma decisão conforme o jogo», concluiu.

O Benfica recebe o Estrela da Amadora no sábado, às 20h30, no Estádio da Luz.