Para Roger Schmidt, os jogos de pré-época realizados por Benfica e FC Porto não permitem dizer qual das duas equipas parece partir em vantagem para o jogo da Supertaça.

«É muito difícil dizer quem está melhor. As duas equipas mostraram futebol de alto nível na última época e venceram títulos. Mas como posso eu saber [quem está melhor agora]? Que eu saiba, o FC Porto só fez jogos amigáveis, tal como nós. Veremos qual é a equipa que está melhor nesta fase da época. E, como sabem, no futebol os detalhes são decisivos», disse, referindo-se a fatores como a sorte, as decisões dos árbitros e a eficácia das equipas.

O treinador do Benfica sublinhou que nem sempre é a melhor equipa que vence os jogos, mas partilhou parte da receita para o sucesso. «A equipa que for melhor nos pormenores é a que provavelmente vai ganhar.»

Schmidt garantiu que os encarnados trabalharam muito para estarem prontos para o arranque da época e conquistarem o troféu que lhes escapa desde 2019, quando venceram o Sporting no Estádio Algarve por 5-0. «Temos de estar prontos. É o primeiro jogo de competição. Trabalhámos muito durante a pré-época e os jogadores estiveram muito bem. A época começa com a oportunidade de ganhar um troféu e vamos dar o nosso melhor para ganhar. Sabemos que é sempre difícil defrontar o FC Porto, que é uma equipa muito boa, mas estamos preparados e vamos tentar transportar para o campo o que estivemos a trabalhar durante a pré-época e claro que temos todas as possibilidades de ganhar», rematou.