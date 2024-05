O Benfica despede-se da época 2023/24 em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, já com o segundo lugar garantido.

Na antevisão do jogo, Roger Schmidt salientou a importância de dizer adeus à época com uma vitória.

«Vamos defrontar uma equipa que não perdeu muitos jogos esta época. Desde a última vez que jogámos contra o Rio Ave, eles perderam apenas uma vez e isso demonstra a dificuldade do jogo de amanhã. Mas vamos tentar terminar a época ao melhor nível. Queremos jogar com intensidade alta e conquistar os três pontos. Foi uma época longa e exigente e queremos ir de férias com boas sensações», afirmou o técnico dos encarnados na conferência de imprensa que decorreu ao início da tarde, no centro de estágios do Seixal.

«Foi uma época exigente para todos e estes jogos são difíceis, mas são também uma boa oportunidade para mostrarmos atitude, caráter. Durante a época atravessámos momentos difíceis, mas queremos mostrar uma boa resposta em campo e é isso que vamos fazer», acrescentou Schmidt.

O Benfica defronta o Rio Ave esta sexta-feira, pelas 20h45. O Maisfutebol vai estar em Vila do Conde para acompanhar AO MINUTO o jogo da 34.ª e última jornada da Liga.