O treinador alemão Roger Schmidt, que passou pelo comando técnico do Benfica de 2022 a 2024, abordou a evolução do médio português João Neves, destacando o gosto que o atual jogador do PSG tem pelo futebol e os segredos para a qualidade técnica do ex-Benfica, que contribuíram para a evolução do seu jogo como profissional.

«É engraçado porque foi essa a pergunta que eu lhe fiz [ndr: segredos]: “Como consegues ter um primeiro toque tão bom? E o teu controle de bola? De onde vem essa técnica incrível?”. Ele respondeu-me que a razão é porque quando era criança jogava na praia, na areia, com a bola sempre em movimento, o que lhe melhorou a técnica da parte superior do corpo. Esse é o segredo», referiu Schmidt, em declarações ao jornal francês L’Équipe, publicadas esta terça-feira, antes do duelo Liverpool-PSG desta noite, para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (20h00).

«Creio que outra explicação é que ele adora jogar futebol. Nada importa mais para ele. No início, quando o levei para o plantel principal, tentei-o em diferentes posições, no meio-campo, a lateral… e pouco importava a posição onde ele jogava. Deixava sempre marca, todos os dias com o mesmo prazer. É isso que ainda emana dele. É autêntico. Ele já é um jogador de classe mundial e vai melhorar ainda mais», prevê Roger Schmidt.

João Neves, de 21 anos, venceu uma Liga (2022/23) e uma Supertaça (2023) pelo Benfica, com Roger Schmidt ao comando. Na época 2022/23, fez 20 jogos, um golo e uma assistência pela equipa principal e, em 2023/24, 55 jogos, três golos e uma assistência. Rumou ao PSG na época seguinte.