O Benfica contratou Marcos Leonardo e ficou com quatro pontas de lança no plantel, o que pode significar a saída de algum deles. As notícias têm apontado para o nome de Petar Musa, que tem mercado em vários clubes do futebol europeu, mas pelo menos para já Roger Schmidt fecha totalmente a porta à saída do croata.

«Neste momento só temos dois avançado, o Tengstedt está lesionado e o Marcos Leonardo só chegou agora. Estou contente que o Arthur e o Musa estejam em boa forma. Temos vários jogadores lesionados, como o David Neres, o Bah, o Bernat e o próprio Tengstedt, tanto assim que temos apenas dezoito jogadores de campo e temos de nos focar nisto agora. Não são muitos. Neste momento nã estamos a pensar vender, focamo-nos no agora», referiu, em conferência de imprensa.

«Talvez no final de janeiro seja um bocadinho diferente, mas agora temos de nos concentrar em todos os jogadores que temos, porque o calendário vai ser muito preenchido até final do mês, com jogos da Liga, da Taça e da Taça da Liga. (...) Nunca sabemos o que vai acontecer até final da janela de transferências, mas não me parece que o plantel seja muito grande para o que precisamos», acrescentou o alemão.



Com o mercado de transferências aberto, esse foi um dos temas da conversa do técnico das águias com os jornalistas. Sem confirmar a chegada de mais reforços, Roger Schmidt sublinhou que o Benfica estará atento a possíveis oportunidades que apareçam no mercado.



«É nosso dever tentar melhorar a equipa sempre. É algo que temos de fazer. Temos um orçamento, compramos e vendemos jogadores. Precisamos de equilíbrio. Temos de fazer dinheiro para manter o benfica saudável em termos financeiros. Não é necessário fazer algo para o imediato. No último ano e meio os jogadores estiveram bem. Houve um progresso claro depois de termos perdido jogadores importante, a equipa tem jogado bem, está ligada e pode lutar por títulos. Esta é a nossa situação. Se surgir uma oportunidade como a do Marcos Leonardo, é inteligente avançar para o negócio. É um jogador com qualidade e potencial para ser transferido mais tarde», finalizou.



