O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na flash interview da Eleven após o empate frente ao Inter de Milão (3-3), que eliminou os encarnados da Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo, o jogo em Lisboa acabou por complicar?] «O jogo em Lisboa e as decisões dos árbitros, também fazem parte da história destes dois jogos, tivemos azar com isso. Fizemos uma prestação internacional fantástica, jogámos 14 jogos e só perdemos um. Se tivéssemos jogado em Lisboa como jogámos hoje, podíamos ter outro resultado. Gostei muito do que vi hoje, vi uma equipa que acreditou em si, nunca desistiu, mesmo quando sofreu o 3-1. Foi importante fazer o 3-3. Temos de aceitar, parabéns ao Inter e temos de usar esta exibição para o que resta da época.

[Entrada de Neres e opção por Aursnes a lateral no lugar de Gilberto] Estava 1-1, faltavam 45 minutos e tínhamos de marcar dois golos e acho que o Neres, com a sua qualidade para o jogo, seria bom para a equipa. Já tínhamos estado bem na primeira parte, mas faltou criar mais oportunidades no último terço, por isso é que pus o Neres.

[Benfica sentiu o golo cedo do Inter] Na minha opinião estivemos no jogo desde o primeiro segundo. No primeiro ataque, o Inter fez golo. Não era fácil acreditar, mas vi uma equipa que lutou, ganhou vários duelos, não há críticas a nenhum jogador. Representámos muito bem o Benfica esta noite, assim como em toda a época na Champions.»