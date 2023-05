Numa conversa com jornalistas um dia após a conquista do 38.º título de campeão nacional do Benfica, Roger Schmidt revelou ter falado com Enzo Fernández, médio que trocou os encarnados pelo Chelsea no último mercado de inverno e que, por isso, não esteve presente nos festejos.

«Tivemos uma curta conversa. Ele deu-nos os parabéns pelo campeonato e eu disse-lhe que também fazia parte dele», disse.

O treinador do Benfica mostrou-se convicto de que Grimaldo, que decidiu não renovar contrato pelo e prosseguir a carreira no Bayer Leverkusen, está mais do que perdoado e lembrou o historial do espanhol no clube para sair em defesa dele. «Os adeptos ficam sempre desapontados quando um jogador vai embora, mas há que ver o que ele fez pelo clube. Esteve sete anos e meio aqui, foi campeão quatro vezes pelo Benfica e sempre deu tudo pelo clube. Decidiu sair. Esteve ao mais alto nível ontem e com o Sporting. Não pode haver uma melhor despedida do que a dele. Tem todo o meu respeito e dos benfiquistas ontem. Deixa-me muito satisfeito que os benfiquistas o tenham apoiado até ao último segundo», concluiu.