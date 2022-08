O treinador do Benfica, Roger Schmidt, referiu esta segunda-feira que nada espera neste momento quanto ao reforço do plantel, quando questionado pelo extremo português Ricardo Horta e pelo médio norueguês Fredrik Aursnes, jogadores associados aos encarnados neste mercado de verão.

«Para ser honesto, eu neste momento não espero nada. Estou focado no jogo, já o repeti nas conferências de imprensa. O meu trabalho é orientar os jogadores da melhor forma, para estarem prontos para os jogos. Tudo o que acontece nos bastidores, tem de ficar nos bastidores. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas, o mercado está aberto para nós e para as outras equipas, há sempre oportunidade de otimizar os plantéis, mas para já não posso falar de novos jogadores», referiu Schmidt, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ante o Midtjylland.

No domingo, Ricardo Horta teve uma despedida particular dos adeptos do Sp. Braga, após o jogo com o Sporting.

O internacional luso tem sido associado ao Benfica neste verão, tendo o presidente António Salvador já admitido que recebeu nas últimas semanas uma proposta do Benfica, de dez milhões de euros.

Na primeira mão, o Benfica venceu a equipa dinamarquesa por 4-1, no Estádio da Luz.

O Midtjylland-Benfica joga-se a partir das 18h45 de terça-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.