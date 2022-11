O treinador do Benfica, Roger Schmidt, elogiou esta terça-feira o guarda-redes da equipa B, Samuel Soares, autor de um pontapé quase de baliza a baliza que ditou o início da reviravolta encarnada ante o Trofense, na II Liga, na última noite.

O técnico alemão falou num «grande guarda-redes» e um «grande talento» e, além do guardião de 20 anos, lembrou também André Gomes (18 anos) e Léo Kokubo (21 anos), que esta época já jogaram, respetivamente, pelas equipas B/juniores e sub-23.

«Penso que é um grande guarda-redes, um grande talento. É uma das partes do Benfica: fazer um bom trabalho com os guarda-redes no geral. O André e o Léo são também dois bons guarda-redes jovens, temos talentos aí e esperamos que um dia possam jogar pela equipa principal. Neste momento estão a desenvolver-se. A questão de começarem na equipa principal depende do desenvolvimento e também da situação da equipa, mas não tenho problemas em jogar com eles, são todos muito bons estão quase preparados para jogar ao mais alto nível», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

