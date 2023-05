O treinador do Benfica, Roger Schmidt, fez a antevisão do jogo com o Santa Clara, que decide o título português a favor dos encarnados, em caso de vitória. O empate também pode chegar, uma vez que a equipa da Luz tem melhor diferença de golos para o FC Porto, que é segundo classificado.

«O Santa Clara não tem nada a perder. Se analisarem os últimos jogos, não parece uma equipa que foi despromovida. Estão a jogar bom futebol, com intensidade e têm velocidade na frente. Estou à espera de uma equipa que vai jogar bem num grande estádio», disse o treinador alemão em conferência de imprensa no Seixal.

Schmidt reforçou depois o que está em causa para o Benfica.

«Tem sido uma grande viagem para nós e amanhã é o último dia. Sabemos que, se vencermos, somos campeões», declarou o técnico.

«Mostrámos bom espírito, boa atitude e os jogadores vão estar focados no jogo. Toda a motivação que existe é para a decisão em campo entre o primeiro e o último apito. Queremos fazer um bom jogo, intenso, e neste momento nada mais importa. Estamos prontos», afirmou.