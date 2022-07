A cumprir os primeiros meses como treinador do Benfica, Roger Schmidt já deu conta do peso do cargo que ocupa.

«Não sei se é o meu clube de sonho, isso é difícil de dizer, mas sem dúvida que é um clube especial. Senti isso desde o início, quando entramos em contacto. Estou em Lisboa há duas semanas e consigo sentir a paixão e o amor que há pelo Benfica. Estou num ótimo lugar», assumiu o técnico germânico ao Münstersche Zeitung.

Schmidt reconheceu ainda que está «ciente» do «fervor» dos benfiquistas e tem a conquista do 38.º campeonato em mente para pôr termo ao jejum encarnado.

«Sinto que há muita expectativa. O clube não ganha o título há três anos e eu quero ganhá-lo e ser bem sucedido», vincou.

O Benfica, com uma comitiva composta por 38 jogadores, está neste momento concentrado em Inglaterra, onde no último sábado venceu o Reading (2-0). A equipa comandada por Schmidt vai seguir para o Algarve e terá pela frente o Nice e o Fulham, a 15 e 17 de julho, respetivamente.