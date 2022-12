Na antevisão ao Sp. Braga-Benfica, Roger Schmidt foi questionado sobre o interesse de vários clubes em Enzo Fernández, médio que se sagrou recentemente campeão mundial pela Argentina e que tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

«Não posso falar sobre estas conversas, porque quando falo com os meus jogadores guardo isso sempre para mim. Estes jovens jogadores por vezes têm oportunidades. Não é só o Enzo, são todos os jogadores, faz parte do negócio do futebol. E quando eles têm oportunidades, têm de tomar decisões. Eu posso dar-lhes conselhos, mas respeito sempre a decisão dos jogadores. Só têm uma carreira. Se os puder convencer, claro que tento fazê-lo, mas respeito as decisões dos jogadores», disse o técnico das águias em conferência de imprensa.

Schmidt garantiu que Otamendi e Enzo chegaram em condições «muito boas» da Argentina, significando isso que estão aptos para ir a jogo nesta sexta-feira no Minho, e sobre o mercado e, em particular, sobre Enzo, só deu uma garantia. «Até 31 de de dezembro estamos a salvo. Depois, tudo pode acontecer quando a janela abrir. É sempre o mesmo no futebol, especialmente quando temos jogadores muito talentosos a jogar bem ao mais alto nível. Há sempre o risco de se perder jogadores. É normal e temos de estar preparados para tudo, mas agora o foco está no Sp. Braga.»