Roger Schmidt reage à derrota frente ao Famalicão com otimismo em relação ao próximo jogo, a receção ao Casa Pia, já amanhã, na Luz.

«Preparámos o jogo para ganhar amanhã. Esta é a única resposta. Queremos fazer uma boa exibição diante dos nossos adeptos. Sou treinador, mas também sou um adepto do Benfica. Queremos ser campeões todos os anos. Lutámos quase até ao fim na última época. Se olharem para a evolução do clube nos últimos dois anos percebem que aconteceram muitas coisas boas. Ganhámos dois títulos e tivemos desafio de substituir vários jogadores importantes na equipa», afirmou o técnico, reconhecendo que a equipa está «sob pressão».

«Nos momentos difíceis temos de acreditar no coletivo e nos jogadores. Queremos que os adeptos estejam contentes. Não foi um jogo fácil no domingo. Não fomos criativos no ataque, por exemplo, mas há ainda mais 33 jogos. Sabemos os nossos objetivos na Liga. Temos de fazer muitos pontos na época e já perdemos três, mas temos de acreditar em nós, nos jogadores e na abordagem», salientou Schmidt.

O Benfica recebe o Casa Pia este sábado, a partir das 20h30, em jogo da 2.ª jornada da Liga que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.