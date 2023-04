O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Inter de Milão (3-3), que eliminou os encarnados da Liga dos Campeões:

«Primeiro que tudo, estamos desapontados. Mostrámos desde o início que acreditávamos que podíamos chegar às meias-finais. Começámos muito bem, depois do primeiro golo do Inter foi difícil, complicou as coisas. Resumindo, a nossa equipa mostrou uma grande atitude e uma grande mentalidade. Jogámos um grande jogo, não é fácil jogar com o Inter. Talvez nos tenha faltado alguma coisa no último terço. Empatámos antes do intervalo, tentámos pressionar e chegar ao segundo golo. infelizmente sofremos o segundo, além disso não tivemos sorte com o árbitro, tal como na semana passada. Houve um penálti claro a nosso favor outra vez, mas não me quero queixar. Aprecio muito o que os jogadores fizeram, fizemos uma grande época na Liga dos Campeões, representámos muito bem o Benfica. Estou muito feliz pela atitude e temos de usar este jogo para os últimos seis jogos da época, para sermos campeões.

[Benfica podia ter sido mais ambicioso na primeira parte, tal como foi na segunda?] Acho que temos de encontrar um certo equilíbrio. Não fazia sentido começar o jogo só focados no ataque. Tínhamos 90 minutos para marcar dois golos, depois da meia-hora tínhamos 60 minutos para fazer três golos. Concluindo, acho que a abordagem foi boa. Marcámos três golos, mas infelizmente também sofremos três golos, por isso é que estamos eliminados. Mas na minha opinião isso deve-se principalmente às oportunidades desperdiçadas na primeira mão, no nosso estádio. Parabéns ao Inter.

[Pelo que viu, o Inter pode chegar à final?] Acho que eles podem alcançar a final, é uma luta aberta com o Milan nas meias-finais. Do outro lado há duas grandes equipas, Manchester City e Real Madrid. Mas num jogo tudo é possível para todas as equipas. se ganharem ao Milan, claro que têm hipóteses de ganhar o jogo.»