Após a expulsão de Petar Musa no Bessa, diante do Boavista, Angel Di María deu lugar a Morato e não escondeu a insatisfação. O internacional argentino saiu aos 53 minutos e viu o golo do empate dos axadrezados a caminho do banco de suplentes, onde mostrou desagrado pela decisão de Roger Schmidt.

O treinador do Benfica explicou a sua ideia e revelou que não falou com Di María sobre o momento.

«Acho que não há nada para falar. Foi a minha decisão depois do cartão vermelho [de Musa]. Quando é preciso defender um livre, é melhor ter o Morato em campo do que Di María, mas sofremos na mesma. Claro que o Angel não estava feliz por ter sido substituído, nunca vi um jogador feliz quando é substituído nestes momentos. Mas nós, treinadores, temos de tomar essas decisões», começou por dizer o alemão em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«Estávamos a ganhar 1-0, a controlar o jogo e sabíamos que o Boavista ia jogar na bola longa, com bolas paradas e ter mais um central que é bom no ar é uma boa ideia. Olhando para o jogo todo e não apenas para o resultado, vemos que merecíamos ganhar o jogo. Também não gosto de tirar o Di María do campo, porque o quero ver a jogar, mas neste momento foi a decisão certa», acrescentou.

Di María regressou esta temporada ao Benfica e soma dois golos noutros tantos jogos oficiais.