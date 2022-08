O Benfica recebe o Dínamo Kiev (terça-feira, 20h00) na segunda mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga. Apesar do triunfo no primeiro jogo por 2-0, fora de casa, Roger Schmidt não admite qualquer tipo de relaxamento da sua equipa.

«Amanhã é a segunda parte, tivemos um bom resultado na primeira mão mas isto não está acabado. Jogámos contra uma boa equipa na Polónia, uma equipa que vai ajustar algumas coisas e colocar dificuldades. Para nós, isto não está resolvido. Queremos aproveitar o factor-casa, logo desde o pontapé de saída queremos jogar bem e demonstrar que estamos muito motivados para garantir o apuramento», começou por dizer.

Nesse sentido, o treinador do Benfica descarta a possibilidade de fazer alterações no onze mais utilizado: «Isto não está acabado e não é altura de fazer alterações. Precisamos de uma equipa focada, da melhor equipa em campo e de suplentes top no banco. Neste momento, é importante ter em campo jogadores que estejam habituados a jogar uns com os outros.»

«Foi muito bom termos descansado no fim de semana, fizemos três jogos fora de casa em oito dias. É uma boa vantagem para nós», admitiu Schmidt, antes de projetar o regresso ao Estádio da Luz: «Estou entusiasmado por jogar no Estádio da Luz, a atmosfera é ótima. Sabemos que os adeptos serão uma vantagem para nós, eles vão dar tudo e nós teremos de dar o que os adeptos nos estão a dar. Os meus jogadores estão preparados e terão de demonstrar isso amanhã desde o primeiro minuto.»

O Benfica tem capacidade para cimentar uma posição na Liga dos Campeões. O treinador alemão contornou a questão, mantendo o foco no jogo desta terça-feira contra o Dínamo de Kiev.

«Primeiro temos de qualificar, é isso que precisamos. Para isso, temos de fazer um grande jogo amanhã. Depois veremos o sorteio, se nos qualificarmos. Gosto de pensar passo a passo, não quero estar já a falar do futuro. Amanhã, temos de provar que merecemos disputar a Liga dos Campeões. Eu penso que sim, que estamos preparados para isso, mas temos de o provar», salientou Schmidt.

O técnico continua a expressar-se em inglês e não descarta a possibilidade de aprender a língua portuguesa a breve prazo, embora considere que essa será uma tarefa complexa. «Primeiro de tudo, espero ficar muitos anos no Benfica, seria sinal que estávamos a fazer um bom trabalho. Sinto-me muito bem, é uma grande honra ser treinador do Benfica. Se for possível, adoraria aprender português. Não tenho um grande talento para aprender línguas, o português não é uma língua fácil, mas espero melhorar já no próximo mês para poder já ter pequenas conversas em português», rematou Roger Schmidt.