O treinador do Benfica, Roger Schmidt, em declarações na flash interview da BTV após a vitória frente ao Newcastle (3-2), na Eusébio Cup:

«Foi um jogo difícil contra um bom adversário, uma equipa muito física.

Foi uma boa preparação para a época e para o jogo importante da próxima semana [pré-eliminatória da Liga dos Campeões]. Houve muitas coisas boas no jogo. Houve também alguns aspetos que temos de falar, mas contra estes adversários é difícil jogar na perfeição.

Vi muitas coisas boas. Sobretudo na primeira parte, pressão, recuperação de bola, transições. Por vezes, o adversário também teve algum espaço.

Agora, temos mais uma semana para descansar e prepararmo-nos para a competição.

Eusébio foi um grande jogador. Se há uma taça com o seu nome nós temos de dar o nosso melhor para a vencer no nosso estádio. Não foi fácil. Mas estou muito feliz por um dos jovens formados no Benfica ter marcado o golo decisivo.»