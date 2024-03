Roger Schmidt retomou, este sábado, o rescaldo do dérbi ante o Sporting, da última quinta-feira, a propósito da publicação de Di María nas redes sociais, que motivou uma participação da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

«Não li [a publicação], mas entendo as críticas, porque o árbitro merece ser criticado. Marcamos um segundo golo limpo e ninguém me convence que era fora de jogo. A ideia do futebol é marcar, e não encontrar qualquer motivo para anular os golos. Era um momento de mudança na partida e teria sido muito interessante perceber o que aconteceria em campo. Tínhamos o momento do jogo», começou por dizer, à margem da antevisão ao clássico com o FC Porto.

Visivelmente irritado, o treinador do Benfica foi mais longe e recordou outro lance da segunda parte, quando Fábio Veríssimo, num primeiro momento, assinalou penálti a favor do Sporting.

«A minha opinião é muito clara. O árbitro quis dar um penálti, não houve respeito e foi embaraçoso. Estamos todos de acordo. O nível de arbitragem nestes jogos tem de estar num nível diferente, e, por isso, entendo que os jogadores não estejam satisfeitos com estas decisões», concluiu.

O Benfica visita o Estádio do Dragão este domingo, em encontro da 24ª jornada da Liga. A bola rola a partir das 20h30 e poderá acompanhar toda a emoção, ao minuto, no Maisfutebol.