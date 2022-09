O treinador do Benfica, Roger Schmidt, enumerou bons indicadores acerca do adversário na 5.ª jornada da I Liga, o Vizela, esperando que a sua equipa, que está em «boa forma», consiga ser mais forte para somar a quinta vitória em cinco jogos no campeonato.

«Têm um treinador há algum tempo lá, subiram duas vezes até à I Liga, estas equipas são sempre difíceis, têm disciplina tática, armas na frente, não é fácil marcar golos contra eles e tens sempre de estar organizado na defesa. Mas, por outro lado, estamos em boa forma, os jogadores em boa forma e podemos controlar situações difíceis no jogo. Queremos os três pontos», disse, em conferência de imprensa de antevisão, esta quinta-feira.

O Benfica é líder isolado com 12 pontos, enquanto o Vizela é 11.º, com cinco pontos.

«É sempre uma boa sensação estar em primeiro lugar, a equipa trabalha para isso, mas claro, é só um momento. Ao fim de quatro jogos não é uma grande coisa para nós, temos de focar-nos no que podemos fazer no próximo jogo. Tentamos utilizar cada jogo para evoluir e temos de focar-nos jogo a jogo para manter este nível. Se perdermos o foco, não podemos jogar a este nível, mas para mim, como treinador, é importante transportar esta mensagem aos jogadores: temos de utilizar os próximos 90 minutos para mostrar a diferença e obter os três pontos. É um bom momento para nós, estamos com confiança, com as vitórias, mas mesmo assim, no futebol temos de estar no aqui e agora e vamos manter a atitude», sublinhou, ainda, o técnico dos encarnados.

O Benfica-Vizela joga-se a partir das 19 horas de sexta-feira e tem arbitragem de Fábio Veríssimo. Siga o duelo, ao minuto, no Maisfutebol.