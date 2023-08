Roger Schmidt abordou o desentendimento com Odysseas Vlachodimos, depois de ter deixado o guarda-redes fora dos convocados na receção ao Estrela da Amadora.

«Como está a situação com Vlachodimos? Já disse tudo sobre isso. Não há novas conversas. Está tudo claro», começou por dizer o técnico do Benfica na conferência de antevisão do jogo frente ao Gil Vicente, antes de ser questionado sobre se está ou não arrependido de ter criticado o guarda-redes.

«Tento sempre ser muito sincero na minha opinião sobre os jogadores. Fui o mais sincero possível. Não esteve na melhor forma. Não se trata de criticar a pessoa. O trabalho de treinador passa por analisar e criticar, se necessário, a equipa. É normal. Conversei com a equipa também. Estamos no Benfica, estamos no futebol profissional. Todos os jogadores sabem que têm de estar no topo para jogar no Benfica. Não recebemos créditos ou qualquer benefício por termos feito algo bom no passado», afirmou o treinador encarnado, que não esclareceu sobre se o guarda-redes internacional grego pediu ou não para sair.

«Não quero falar sobre isso agora. É sempre muito difícil falar nesta altura. Há muitos rumores. Há jogadores que não jogaram assim tanto. Há a questão do dinheiro, com o mercado aberto, mas o trabalho do treinador é estar completamente focado. Há sempre alguma coisa a acontecer. É possível fazer pequenos ajustes no mercado de transferências», salientou Schmidt sem demonstrar arrependimento pelas críticas públicas ao jogador.

O Benfica defronta o Gil Vicente este sábado, em Barcelos, para a 3.ª jornada da Liga. O jogo tem início às 20h30 e pode ser acompanhado AO MINUTO aqui no Maisfutebol.