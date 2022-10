Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do Estádio da Luz após o jogo com o Desp. Chaves:

«Foi uma exibição de topo com uma atitude de topo da equipa. O nosso objetivo para hoje era mostrar, depois de um grande jogo na terça-feira, a mesma tensão, concentração e felicidade a jogar. Estivemos muito bem, marcámos golos bonitos, criámos muitas oportunidades e não sofremos golos. Foi um grande dia para nós e tenho de elogiar os jogadores, porque sei que não é fácil jogar estes jogos depois da Liga dos Campeões. Mostrámos uma atitude muito boa.»

[Chegar à pausa para as seleções sem perder é possível?]

«Penso que é possível prepararmo-nos, recuperar e fazer um bom jogo com o Maccabi Haifa, não perder e ir em busca da vitória. Esse é o nosso próximo objetivo. Não gosto de falar sobre quatro jogos seguidos. Sei o quão difícil é ganhar cada jogo. O jogo com o Maccabi vai ser difícil. Os adeptos naquele estádio são muito efusivos e agora precisamos é de estar completamente focados nesse jogo. Passo a passo, damos o nosso melhor em cada jogo, mas penso que tudo é possível na quarta-feira.»

[Os adeptos do Benfica entoaram hoje um cântico a pedir o título à equipa. Podem mesmo sonhar com isso?]

«Eles sonham com isso e vamos fazer o nosso melhor para os fazer felizes e orgulhosos do clube. Há muita gente em Lisboa, em Portugal e em todo o Mundo que vivem este clube de forma muito entusiasta. O nosso objetivo é fazer estas pessoas felizes. A jogar bom futebol, mas sobretudo conquistando títulos. É um objetivo claro ganhar títulos este ano. Estamos a trabalhar arduamente.»

Mas ainda nem um terço da Liga está jogado. Há ainda 23 jogos por disputar. Tudo é possível, mas até agora estamos a jogar de forma fiável, a um nível muito elevado e se continuarmos assim teremos hipóteses de ganhar o título.»