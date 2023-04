O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória sobre o Gil Vicente (2-0), na 30.ª jornada da Liga:

«[Este é o Benfica pré-FC Porto?] Este é o Benfica de daqui para a frente. A época é longa e tivemos muitos jogos. Durante a época temos diferentes problemas e altos e baixos, jogámos muito tempo num nível muito alto e a ter muitas mais oportunidades do que o adversário, daí termos vencido quase todos os jogos. Reduzimos o risco de não vencer ao mínimo. Às vezes temos de aceitar que há momento difíceis durante a época, mais equilibrado, depois da paragem para as seleções foi mais difícil para nós e os adversários foram mais eficazes.

A seguir ao jogo do FC Porto também tivemos a Liga dos Campeões, não estivemos no nosso melhor e penso que se estivéssemos no nosso melhor talvez estivéssemos nas meias-finais. Temos de aceitar esses momentos, falar com os jogadores e tentar fazer melhor no jogo seguinte. Estamos confiantes para os próximos jogos.»