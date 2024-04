Foi o tema de quase toda a conferência de imprensa e por isso, depois da primeira intervenção, Roger Schmidt voltou a ser questionado sobre a relação com os adeptos do Benfica.

O treinador dos encarnados garante que continua a ver, «na vida diária», muito apoio ao clube e defendeu que apenas se está a destacar o negativo.

«Não vejo as vossas reportagens, não vejo televisão e acho que é uma grande vantagem não falar português, assim sou totalmente independente nestas questões. O que eu vejo, na minha vida diária, é que há muito apoio para o Benfica e muito apreço pelo que temos feito. Há sempre críticas no Benfica, a comunicação social tenta sempre destacar os dados negativos, é normal, faz parte do vosso trabalho e do mundo hoje em dia», afirmou.

«Quando se fala dos adeptos, falam sempre do negativo, falam das dez pessoas que atiraram coisas aos meus jogadores no jogo com o Farense. Acho que há muitos adeptos que não gostam dessas atitudes. Há muito mais adeptos positivos que apreciam», acrescentou.

Depois, Schmidt voltou a deixar palavras mais duras aos adeptos que protestaram de forma veemente com a equipa após a vitória em casa do Farense, na última segunda-feira, e garantiu que Rui Costa o despedirá se achar que já não é a melhor solução para o clube da Luz.

«Se é possível recuperar a minha relação com os adeptos que cuspiram e atiraram coisas aos meus jogadores? Não quero trabalhar nessa relação. Essa relação acabou, não posso aceitar isso. Nunca vou aceitar e nunca perdoarei essas dez pessoas, não quero ter uma relação com elas. Dou o meu melhor pelo Benfica e espero que as pessoas sintam isso, é importante para mim. No final, se eu não for o melhor treinador para o Benfica, o presidente dir-me-á. Temos uma boa relação, mas é mais importante para ele que o Benfica tenha o máximo de sucesso possível. Neste momento estamos a lutar por acabar a época da melhor maneira e no final analisaremos e tentaremos melhorar na próxima época.»