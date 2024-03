Roger Schmidt recusou-se a partilhar que falou com Rui Costa, numa reunião que o presidente manteve com o plantel no Seixal, mas deixou bem claro que não ficou satisfeito com o que aconteceu no Dragão.

«Falo sempre com o presidente e quando falo não é para lhe dizer a si, é para ficar entre nós. Ficou muito claro depois do jogo no Porto que ficámos em choque com o resultado e não ficámos satisfeitos com o resultado. Mas não podemos recuperar aqueles três pontos e temos de estar preparados para ganhar o próximo jogo», referiu, em conferência de imprensa.

«A minha experiência diz-me que a solução para uma derrota está sempre no campo: nos treinos e nos jogos. A minha tarefa, quando há muito barulho em torno da equipa, é manter os jogadores concentrados e positivos. Os últimos dias foram bons, claro que os jogadores não estão contentes, mas trabalharam bem e o que queremos é voltar a jogar. Não podemos viver no passado, temos de olhar para o futuro e corrigir o que está mal», acrescentou.



Após a goleada pesada contra o FC Porto, o técnico alemão admitiu fazer alterações na equipa para o duelo com o Rangers, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.



«Penso sempre nisso. Sofremos cinco golos, algo completamente novo para nós. Habitualmente, somos capazes de manter a bola afastada da nossa baliza e não permitimos situações próximas da nossa área. Quatro dos cinco golos surgiram de cruzamentos, algo que não aconteceu muito desde que estou aqui. Temos de refletir por que razão não conseguimos ter a bola longe da nossa baliza e por que razão não defendemos estas situações de forma agressiva e disciplina. Falámos e analisámos isso. Tenho de refletir sobre a melhor equipa para amanhã. Precisamos de um plano claro, de muita responsabilidade de cada jogador. Foi o que sempre mostrámos ao longo do último ano e meio. Perdemos com o FC Porto, uma derrota que não foi anormal. Mas já ganhámos muitos jogos este ano, batemos o FC Porto duas vezes e o Sporting por uma vez. Não significa que não conseguimos ganhar estes jogos ou ganhar ao FC Porto sem sofrer. Somos capazes de defender muito bem e temos de voltar a isso. Todos os jogadores são responsáveis por isso e vão mostrar uma boa reação amanhã [quinta-feira]», refletiu.



O Benfica recebe o Rangers às 20h00, desta quinta-feira.