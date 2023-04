O treinador do Benfica, Roger Schmidt, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória sobre o Gil Vicente (2-0), na 30.ª jornada da Liga:

«[António Silva, Otamendi e Grimaldo estavam em risco de falhar o jogo com o Sp. Braga mas escaparam ao amarelo] É muito importante [poder contar com eles]. Falámos sobre isso antes e foram inteligentes a defender, eles nunca reclamaram, não fizeram carrinhos de risco, sem bolas divididas no ar. Fizeram um jogo inteligente, não fizeram faltas e é importante termos todas as opções para o próximo fim de semana.»