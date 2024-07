Benjamín Rollheiser contraiu uma entorse do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento no treino desta terça-feira e, ao que tudo indica, vai falhar o início da época.

O argentino do Benfica enfrenta um tempo de paragem que deverá rondar um mês e meio.

O extremo de 24 anos foi contratado ao Estudiantes de La Plata no último mercado de inverno e em meia época na Luz participou em nove jogos, tendo apontado um golo.

Nesta pré-época, Rollheiser tem sido utilizado por Roger Schmidt, tendo já apontado um golo. Agora, surge novo contratempo ao jogador.