Julián Alvarez revelou que tem grandes expectativas em relação ao futuro de Benjamin Rollheiser, extremo do Benfica.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca, quando perguntado sobre «um colega de equipa que num treino te tenha feito pensar que iria chegar muito longe», o argentino não hesitou e destacou Rollheiser.

Nascido no mesmo ano que o extremo dos encarnados (2000), ambos com 24 anos, Alvarez jogou com Rollheiser nos juniores e na equipa principal do River Plate, entre 2017 e 2021, tendo criado aí a ligação com o atleta das águias. Depois, Rollheiser acabou por sair para os argentinos do Estudiantes enquanto que o avançado rumou ao Manchester City, tendo-se transferido este verão para o Atlético de Madrid, onde se deslocou mesmo ao Estádio da Luz para a Liga dos Campeões esta temporada. Um jogo em que reencontrou o ex-colega, mas que não acabou da melhor forma para o argentino de Madrid, tendo saído derrotado por quatro golos de Lisboa.

Campeão do mundo em 2022 pela seleção albiceleste, Julián Alvarez já partilhou balneário com jogadores como Lionel Messi, Di María, Dybala mas também Haaland, de Bruyne, Bernardo Silva ou Griezmann, no entanto, o craque argentino revelou também ao diário espanhol que «um jogador com que sonhava jogar e nunca conseguiu» era mesmo «Neymar».