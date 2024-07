Benjamín Rollheiser deixou rasgados elogios a Roger Schmidt e à forma como o técnico alemão trabalha e lida com os jogadores.

Em declarações ao site oficial do clube, o avançado argentino garantiu ainda que a equipa só pensa em entrar com o pé direito na pré-época e no primeiro teste, já esta sexta-feira, diante do Farense.

«Roger Schmidt é um treinador com muita qualidade, sabe muito bem o que quer. É muito próximo dos jogadores e isso para nós é importante, que nos dê confiança para desenvolver dentro de campo. Já o conhecemos e sabemos como trabalha, agora o importante é fazer uma boa pré-temporada, terminá-la da melhor maneira e arrancar o ano a lutar por todos os títulos», afirmou.

Na última temporada, Rollheiser apontou um golo em nove jogos pela equipa principal do Benfica. Perante os dois primeiros particulares da temporada, o argentino só quer «desfrutar» do momento e dar alegrias aos adeptos.

«A minha expetativa é poder desfrutar dos jogos que temos pela frente, tanto o desta sexta-feira (Farense), como o de sábado (Celta de Vigo). Quero desfrutar, dar uma alegria aos adeptos que não podem assistir ao vivo a ambos os jogos, para que eles percebam que estamos a fazer as coisas bem», acrescentou.