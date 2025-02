Benjamín Rollheiser já assinalou o fim da passagem pelo Benfica. O jogador argentino deixou uma mensagem nas redes sociais a despedir-se do emblema encarnado e salientou que cumpriu alguns sonhos na Luz, embora nem tudo tenha corrido como planeou.

«Hoje, despeço-me deste enorme clube. Cheguei com uma mochila cheia de sonhos e desafios, pude cumprir muitos deles. Muitas vezes, as coisas não saem como desejas, mas vou embora com a tranquilidade de que sempre me entreguei ao máximo. Obrigado a todas as pessoas que trabalham diariamente no clube, aos meus colegas acima de tudo e, sem dúvidas, aos benfiquistas. Muito obrigado», escreveu o jogador de 24 anos, que foi oficializado como reforço do Santos.

Rollheiser esteve um ano na Luz, mas não se conseguiu afirmar, tendo marcado dois golos e somado uma assistência em 27 partidas. Bruno Lage justificou que o argentino «não se encontrou» no estilo de jogo da equipa encarnada, mas também confessou que não conseguiu tirar o melhor proveito do jogador.