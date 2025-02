O Santos bateu o Botafogo no sprint final por Rollheiser e garantiu a contratação do extremo do Benfica.

Segundo informações noticiadas na imprensa brasileira e confirmadas também pelo Maisfutebol, a equipa treinada por Pedro Caixinha vai pagar ao Benfica 11 milhões de euros por 85 por cento do passe do extremo argentino de 24 anos.

Tal como o nosso jornal noticiou neste sábado, o Botafogo tinha apresentado à SAD encarnada uma proposta de 10,5 milhões de euros por 90 por cento do passe de Rollheiser, que vai jogar no Brasil, mas ao lado de Neymar.

Benjamín Rollheiser chegou ao Benfica em janeiro de 2024 a troco de 8,720 milhões de euros, proveniente do Estudiantes de la Plata, que ficou com direito a receber 10 por cento de uma futura venda. Até agora, esteve presente em 27 jogos das águias, a grande maioria saído do banco.

Agora, as águias recuperam o investimento feito no futebolista - mantendo ainda 15 por cento do passe - apesar do tempo de utilização residual num ano ao serviço do clube: apenas 521 minutos.