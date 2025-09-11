Federico Coletta despediu-se esta quarta-feira da Roma, clube onde fez a formação. O jovem talento foi inscrito pelo Benfica na Liga, mas ainda não foi anunciado formalmente.

«Obrigado, Roma. Depois de 10 anos com esta camisola, é hora de dizer adeus ao que tem sido mais do que uma equipa para mim. Roma foi casa, família e escola da vida. Criou-me como jogador de futebol e como homem. Ensinou-me o que é lutar, cair, levantar... sempre com o coração no campo», escreveu o médio de 18 anos no Instagram.

«Agradeço a cada parceiro, treinador e staff. Vocês fizeram parte de uma jornada que jamais esquecerei. Para mim é uma honra ter vivido todas as batalhas ao vosso lado. Levarei comigo cada momento vivido em amarelo e vermelho. A esta cidade, a esta sociedade, a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada: Obrigado», concluiu.

O médio italiano custou um milhão de euros aos cofres dos encarnados. Na última temporada, ao serviço dos sub-20 da Roma, fez 36 jogos e apontou 11 golos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Coletta vai começar por evoluir na equipa B, antes de dar o salto para a equipa principal.