O avançado do Benfica, Roman Yaremchuk, deixou uma mensagem de força ao seu país nas redes sociais, após o empate com o Ajax (2-2).

«Sou ucraniano e tenho orgulho disso. Estando a milhares de quilómetros de distância do meu país natal, quero apoiar todos os que agora estão em tensão na sua terra natal, agora é a hora de nos unirmos. Este é o nosso país, a nossa história, a nossa cultura, o nosso povo e as nossas fronteiras. Gostaria de agradecer os que nos defendem pela coragem. Glória à Ucrânia», escreveu o atacante encarnado que, nos festejos do golo do empate, exibiu uma camisola com o tridente ucraniano, o brasão de armas do seu país.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou esta quinta-feira o início de uma operação militar na Ucrânia.

(Imagens vídeo Eleven Sports)